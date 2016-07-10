Сын бен Ладена угрожает отомстить США за смерть отца

Предполагаемый сын покойного лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена угрожает отомстить США за убийство своего отца, сообщает Associated Press.

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"Хамза бен Ладен говорит американцам, что они несут ответственность за решения своих лидеров", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что Аль-Каида будет продолжать вести джихад, или священную войну, против США в ответ на "притеснения" мусульман.

"Если вы считаете, что ваше преступление, совершенное в Абботтабаде останется безнаказанным, то вы ошибаетесь," - отметил он.

Бен Ладен был убит в мае 2011 в ходе рейда США в Абботтабаде, Пакистан.

Местонахождение его сына не известно.

Аналитики предполагают, что он, возможно, готовится взять на себя руководство Аль-Каидой.