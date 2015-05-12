Журналист: США исказили обстоятельства смерти бен Ладена - BBC

Известный американский журналист Сеймур Херш обвинил правительство США в искажении обстоятельств смерти лидера "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена в 2011 году.

По версии господина Херша, бен Ладен не скрывался на свободе в Пакистане, как гласит официальная версия американских властей, а был заключенным местной межведомственной разведкой (ISI), которая использовала его как рычаг давления на силы "Аль-Каиды", сообщает BBC Украина.

Место пребывания бен Ладена американским властям сообщил сотрудник пакистанской разведки, который, как утверждает журналист, получил за эту информацию 25 миллионов долларов.

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По официальной версии США, бен Ладена убили 2 мая 2011 году во время спецоперации, после чего тело лидера "Аль-Каиды" похоронили в Аравийском море. Господин Херш утверждает, что на самом деле тело бен Ладена с несколькими пулевыми отверстиями в голове сбросили с вертолета над горами Гиндукуш.

По словам лауреата Пулитцеровской премии писателя Сеймура Херша, рейд, в результате которого убили лидера "Аль-Каиды" Осаму бен Ладена, на самом деле был не тайным и рискованным шагом американцев, а совместной операции военных разведок Пакистана и США.

Журналист говорит, что узнал эти подробности от анонимного источника, после чего консультировался с двумя военными из Командования специальных операций США, а также с источниками в Пакистане.

Это разоблачение героического рейда, который стал апофеозом внешней политики Барака Обамы, вызвало волну обвинений в адрес автора как в США, так и в Пакистане: господину Хершу забрасывают недостаточность доказательств и противоречивые выводы при всей его длительной истории.

"Утверждение, что операция, в ходе которой был убит Осама бен Ладен, была проведена не только американцами, является абсолютно ошибочным", - заявил представитель Белого дома Нед Прайс, добавив, что произведение Сеймура Херша пестрит "неточностями и необоснованными выводами".

Главным посылом статьи господина Херша, опубликованной в "Лондонском книжном обозрении" (London Review of Books), является утверждение, что с 2006 года бен Ладен находился в Абботтабаде под контролем Пакистана и при финансовой поддержке Саудовской Аравии.

Господин Херш заявляет, что высокопоставленные пакистанские чиновники разрешили США провести этот "рейд", что является фактически убийством, после того, как американцам через источник в пакистанской разведке (а не после допросов пленных боевиков "Аль-Каиды" и курьера бен Ладена, как официально утверждалось) стало известно местонахождение бен Ладена.

После этого и якобы заключили соглашение, по которому американцам разрешили следить за объектом, добыть образцы ДНК, чтобы подтвердить личность бин Ладена, и даже предоставили их в распоряжение пакистанского агента для помощи в проведении операции в обмен на продолжение финансирования пакистанской разведки и ее руководителей.

В рамках этой "операции", как утверждает господин Херш, США должны были на неделю задержать объявление о смерти бен Ладена, и при этом сообщить, что его убили в результате удара беспилотника в Афганистане.

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Однако, Обама не выполнил договоренности после того, как во время операции с одним из американских вертолетов произошла авария, и в Белом доме испугались, что вся эта история получит огласку.

Поэтому в тот же вечер президент США рассказал народу о том, как спецназ морской пехоты после нескольких месяцев сбора разведданных, не сообщая пакистанской стороне, совершил рискованный рейд, во время которого в бою убили Осаму бен Ладен с его приспешниками.

В последующие дни Белый дом сообщил дополнительные подробности, которые порой были противоречивыми и, которые потом пришлось опровергнуть.

"Историю, предложенную Белым домом, с таким же успехом мог написать и Льюис Кэрролл", - язвительно пишет господин Херш, ссылаясь на автора "Алисы в стране чудес".

А заканчивает он свою статью тем, что критикует внешнюю политику американской администрации.