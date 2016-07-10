В США из-за масштабного лесного пожара эвакуировали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч американцев были вынуждены покинуть свои жилища из-за сильного лесного пожара, вспыхнувшего на севере от Лос-Анджелеса, сообщает ТСН.ua со ссылкой на издание Los Angeles Times.

Как сообщили в местной пожарной части, огонь быстро распространился по окружающей территории.

Более 200 пожарных пытаются остановить дальнейшее продвижение огня.

Как ранее сообщало местное телевидение, пламя возникло в результате ДТП, однако в пожарной части не смогли подтвердить эту информацию.

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Распространению пожара способствует погода – температура воздуха в районе превысила отметку в 30 градусов, дуют сильные ветры.

Напомним, сильный пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в городе Ньюарк в Калифорнии. Столб густого черного дыма, который поднялся над двухэтажным зданием, было видно за 10 километров.

На то, чтобы преодолеть огонь, пожарные потратили 20 часов. Однако предполагают, что мусор будет тлеть еще несколько недель. Местным жителям советуют не выходить из домов. Много людей уже пожаловались на проблемы с дыханием. Ранее в Калифорнии уже горели леса. Стихия уничтожила 300 гектаров. Людей призывали бежать из своих домов.