В Калифорнии бушует "Старый Огонь": огонь достигал 15 метров, пожар повредил дома и повлек эвакуацию (фоторепортаж, видео)

Пожар, который успели назвать Старым Огнем (Old Fire), вспыхнул в субботу во второй половине дня в Калабасасе и Вест-Хиллз, спалив минимум 200 акров в течение нескольких часов, передает ТСН со ссылкой на CBS Los Angeles.

Огонь высотой 15 метров поджигал деревья, также были повреждены несколько домов и других сооружений.

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Жители около 200 домов в трех районах были вынуждены эвакуироваться. Около 500 человек покинули свои жилища, другим районам тоже рекомендовали покинуть дома в течение ночи.

Для помощи пострадавшим был создан центр Красного Креста, открыты приюты для мелких и крупных животных.

Кроме того, более 250 пожарных боролись с огнем с вертолетов. Также отмечается, что дым был виден на несколько миль.

Власти заявляют, что пожар мог быть вызван аварией автомобиля, который врезался в столб и сбил линию электропередач.

Одновременно в Нью-Мексико лесной пожар охватил около 12 квадратных миль. Пожар был вызван молнией. Также из-за молнии огонь вспыхнул и в штате Аризона.

Пожарные заявляют, что сильная жара и сухая зима привели к высокому риску лесных пожаров.