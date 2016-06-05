В Калифорнии бушует "Старый Огонь": огонь достигал 15 метров, пожар повредил дома и повлек эвакуацию (фоторепортаж, видео)
В Калифорнии огонь быстро распространился через холмы к северо-западу от центра Лос-Анджелеса, повредил дома и вынудил власти эвакуировать целые микрорайоны.
Пожар, который успели назвать Старым Огнем (Old Fire), вспыхнул в субботу во второй половине дня в Калабасасе и Вест-Хиллз, спалив минимум 200 акров в течение нескольких часов, передает ТСН со ссылкой на CBS Los Angeles.
Огонь высотой 15 метров поджигал деревья, также были повреждены несколько домов и других сооружений.
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Жители около 200 домов в трех районах были вынуждены эвакуироваться. Около 500 человек покинули свои жилища, другим районам тоже рекомендовали покинуть дома в течение ночи.
Для помощи пострадавшим был создан центр Красного Креста, открыты приюты для мелких и крупных животных.
Кроме того, более 250 пожарных боролись с огнем с вертолетов. Также отмечается, что дым был виден на несколько миль.
Власти заявляют, что пожар мог быть вызван аварией автомобиля, который врезался в столб и сбил линию электропередач.
Одновременно в Нью-Мексико лесной пожар охватил около 12 квадратных миль. Пожар был вызван молнией. Также из-за молнии огонь вспыхнул и в штате Аризона.
Пожарные заявляют, что сильная жара и сухая зима привели к высокому риску лесных пожаров.
Keep up the good work @LACoFireAirOps@LACo_FD! Amazing to watch your operation up close and personal. pic.twitter.com/aIppeiE0ga— Ross Feinstein (@RossFeinstein) June 5, 2016