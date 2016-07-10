В Японии проходят парламентские выборы (фото)

Выборы в верхнюю палату парламента начались 10 июля в Японии: ровно в 7:00 по местному времени (1:00 по Киеву) открылись все участки в 32 избирательных округах, сообщает Росбалт.

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"Выборы в палату советников происходят раз в три года, переизбранию подлежит половина из 242 депутатов палаты сроком на шесть лет. По данным телеканала NHK, за 121 депутатский мандат на нынешних выборах будут бороться 389 кандидатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным проведенных ранее опросов, больше всего шансов на победу на выборах по-прежнему у правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.

"В марте Демократическая партия и Партия инновации - объединились в новую Демократическо-прогрессивную партию (Минсинто). В состав партии вошли 156 законодателей, но этого недостаточно, чтобы преодолеть подавляющее большинство правящей коалиции ЛДП и партии Комейто", - резюмирует издание.