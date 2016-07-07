На Тайване в поезде прогремел взрыв: 21 пострадавший (фото)

Минувшей ночью в результате взрыва в пригородном поезде в Тайбэе пострадал 21 человек. Поезд ехал из Тайбэя в Цзилун на севере Тайваня. Об этом сообщает агентство Straitstimes.

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Что вызвало взрыв, пока неизвестно, но глава Национального полицейского агентства сообщил журналистам, что инцидент не похож на теракт.

Очевидцы говорят, что слышали три взрыва в вагоне поезда, прежде чем он загорелся. При этом они заявляют, что видели человека, который вошел и оставил сумку за несколько минут до взрыва.

На сидении в поезде был обнаружен 20-сантиметровый продолговатый черный предмет. В полиции отмечают, он был похож на петарду.

Среди пострадавших четверо серьезно ранены, в том числе 14-летний мальчик, который получил ожоги лица второй и третьей степени.

Тайваньские правоохранители начали расследование.