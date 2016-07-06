Боевики впервые за много дней применили реактивные установки "Град-П"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вчера впервые за много дней оккупанты применили реактивные установки «Град-П» (также известные как «Партизан»). Это произошло поздно вечером под Майорском, где враг произвел два пуска реактивных снарядов», - сказал он.

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По словам Лысенко, на Луганском направлении вчера состоялось три вражеских обстрела. «Традиционно противник проявлял активность только в Попаснянском районе возле села Новоалександровка. Оккупанты открывали огонь в темное время суток», - сказал Лысенко.

На Донецком направлении на светлодарской дуге обстановка остается достаточно спокойной – в течение дня боевики несколько раз нарушали режим тишины и почти не применяли тяжелое вооружение. «Очевидно, затишье обусловлено заменой командира так называемой «7-й бригады» врага – предыдущий руководитель этого соединения российско-оккупационных войск полковник ВС РФ Александр Бушуев погиб несколько дней тому назад», - отметил Лысенко.

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В то же время на участке фронта Майорск-Зайцево наблюдается обострение. «Противник по-прежнему держит тяжелое вооружение в жилых кварталах на передовой, в частности в южной части Зайцево и в поселке шахты 6-7 (Никитовский район Горловки), где развернуты батареи 82-мм и 120-мм минометов», - добавил Лысенко.

Также продолжаются активные боевые действия в Авдеевской промзоне. В течение дня боевики неоднократно вели огонь из минометов по позициям украинских военных. «Очень неспокойно в районе Донецкого аэропорта. Еще до рассвета враг совершил три мощных минометных обстрела позиции «Шахта Бутовка». Примерно в это же время противник применил 122-мм орудия, развернутые в Старомихайловке. Стрельбу оккупанты вели сразу по двум точкам – Красногоровке и Невельскому. Было выпущено 18 снарядов», - сказал Лысенко.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 29 вражеских обстрелов, в том числе 16 – из тяжелого вооружения.