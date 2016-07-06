Блэр отреагировал на доклад Чилкота о вторжении в Ирак

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что он готов нести полную ответственность за любые ошибки на фоне публикации доклада Чилкота об участии Великобритании в возглавляемом США вторжении в Ирак в 2003 году. Об этом сообщает Associated Press.

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Блэр подчеркнул, что данные разведки не фальсифицировались и повторил свое утверждение, что "лучше было избавиться от Саддама Хусейна", чем позволить иракскому лидеру удержаться у власти. Он заявил: "Я не верю, что уничтожение Хусейна стало причиной терроризма, который сегодня ширится на Ближнем Востоке или в каких-либо других регионах".

Как известно, сегодня в Великобритании обнародован доклад об участии страны в иракской кампании 2003 года. В нем отмечается, что политика в отношении Ирака строилась на непроверенных сведениях и оценках. Ирак вовсе не представлял, как утверждалось тогда, угрозы, а сведения о якобы имевшемся у Саддама Хуссейна оружии массового поражения были непроверенными.

Как сообщал УНИАН, в рамках расследования обстоятельств участия страны в войне в Ираке депутаты намерены инициировать судебное преследование в отношении Блэра.