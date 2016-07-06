Доклад: британское правительство недооценило последствия вторжения в Ирак
В Великобритании обнародован доклада об участии страны в иракской кампании 2003 года.
Комиссия для расследования причин начала войны в Ираке была создана в 2003 году. Она действует независимо от правительства страны. Ее возглавляет сэр Джон Чилкот, который и обнародовал доклад, сообщает Русская служба Би-би-си.
В нем отмечается, что политика в отношении Ирака строилась на непроверенных сведениях и оценках.
Ирак вовсе не представлял, как утверждалось тогда, угрозы, а сведения о якобы имевшемся у Саддама Хуссейна оружии массового поражения были непроверенными.
В докладе комиссии говорится, что британское правительство недооценило последствия вторжения в Ирак и отправило свои войска в страну без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН.
В докладе также отмечается, что решение премьер-министра Тони Блэра отправить войска для участия в этой операции было одним из самых спорных моментов во внешней политике страны за последние 50 лет.
Как сообщал УНИАН, в рамках расследования обстоятельств участия страны в войне в Ираке депутаты намерены инициировать судебное преследование в отношении Блэра.