Доклад: британское правительство недооценило последствия вторжения в Ирак

Комиссия для расследования причин начала войны в Ираке была создана в 2003 году. Она действует независимо от правительства страны. Ее возглавляет сэр Джон Чилкот, который и обнародовал доклад, сообщает Русская служба Би-би-си.

В нем отмечается, что политика в отношении Ирака строилась на непроверенных сведениях и оценках.

Ирак вовсе не представлял, как утверждалось тогда, угрозы, а сведения о якобы имевшемся у Саддама Хуссейна оружии массового поражения были непроверенными.

В докладе комиссии говорится, что британское правительство недооценило последствия вторжения в Ирак и отправило свои войска в страну без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН.

В докладе также отмечается, что решение премьер-министра Тони Блэра отправить войска для участия в этой операции было одним из самых спорных моментов во внешней политике страны за последние 50 лет.

Как сообщал УНИАН, в рамках расследования обстоятельств участия страны в войне в Ираке депутаты намерены инициировать судебное преследование в отношении Блэра.