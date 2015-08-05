Власти Ливии изучают видеозапись с пытками сына Каддафи
07:12, 05 августа 2015Мир
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Ливийские власти проверяют видеозапись, на которой заснято, как тюремные надзиратели избивают сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи и других заключенных.
REUTERS
На кадрах видно, как Саади Каддафи кричит от боли, когда его избивают ногами.
Прокурор Триполи заявил, что он намерен установить личности надзирателей, показанных на записи, и начать судебное разбирательство, сообщает Русская служба ВВС.
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Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила видеоролик, заявив, что никакие особое обстоятельства не могут служить оправданием применения пыток к заключенным.
Саади Каддафи содержится в тюрьме Триполи с марта прошлого года, после того как он былэкстрадирован из Нигера.
На прошлой неделе ливийский суд вынес смертный приговор другому сыну Муаммара Каддафи, Сейфу аль-Исламу.
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