Приднестровье: Россия подтвердила свою роль в судьбе кавказских народов

Указ президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости Южной Осетии и Абхазии стал "ожидаемым и единственно верным шагом, подтверждающим историческую роль России в судьбе кавказских народов", заявило Министерство иностранных дел Приднестровья. В распространенном сегодня заявлении МИД Приднестровской Республики Молдова отмечается, что, будучи великой державой, Россия доказала всему миру, что, являясь страной-миротворцем, она до конца выполняет свой долг и во имя сохранения жизней людей готова эффективно использовать все законные военные и политико-дипломатические меры, цитирует РосБизнесКонсалтинг.

МИД Приднестровья выразил уверенность в том, что "новые реалии, появляющиеся в процессе трансформации системы международных отношений, докажут свою эффективность и обретут дальнейшее развитие и воплощение в окончательном справедливом урегулировании схожих конфликтов на постсоветском пространстве".

МИД направил "самые теплые приветствия и искренние поздравления народам Республики Южная Осетия и Республики Абхазия".