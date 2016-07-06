В результате взрывов возле аэропорта в Йемене погибли 10 человек

По словам представителей спецслужб, целью террористов была военная база, находящаяся недалеко от аэропорта. Смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле, который находился у входа на военный объект. На территории базы было взорвано еще одно транспортное средство, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеВ результате теракта в Йемене погибли по меньшей мере 25 человек

После взрывов между несколькими десятками нападавших и военными началась перестрелка. К базе были стянуты правительственные войска.

Пока ни одна из террористических группировок, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщал УНИАН, 29 июня жертвами атак смертников в йеменском городе Мукалла стали 42 человека. Всего произошло четыре взрыва. Террористы атаковали армейские блок-посты, три из которых находились в центре города.