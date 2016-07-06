В результате взрывов возле аэропорта в Йемене погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате двойного взрыва в Йемене вблизи аэропорта в Адене.
По словам представителей спецслужб, целью террористов была военная база, находящаяся недалеко от аэропорта. Смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле, который находился у входа на военный объект. На территории базы было взорвано еще одно транспортное средство, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
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После взрывов между несколькими десятками нападавших и военными началась перестрелка. К базе были стянуты правительственные войска.
Пока ни одна из террористических группировок, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Как сообщал УНИАН, 29 июня жертвами атак смертников в йеменском городе Мукалла стали 42 человека. Всего произошло четыре взрыва. Террористы атаковали армейские блок-посты, три из которых находились в центре города.