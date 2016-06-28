В Йемене в результате нападений боевиков ИГИЛ погибли 38 человек - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и источники в службах безопасности, передает РБК. Еще 24 человека получили ранения.

Атаки произошли в городе Муккала. Боевики ИГИЛ взяли за них ответственность через свой информационный портал.

Читайте такжеВ результате теракта в Йемене погибли по меньшей мере 25 человек

Первый взрыв произошел, когда боевик привел в действие пояс смертника на контрольно-пропускном пункте на подходе к городу. Затем около штаб-квартиры военной разведки взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. После этого сработало самодельное взрывное устройство — это случилось перед тем, как военные собирались начать ужинать.

Помимо конфликта с ИГИЛ власти Йемена ведут борьбу с повстанцами-хуситами и другими группировками, в том числе «Аль-Каидой». В прошлый раз филиал ИГ в Йемене совершил крупный теракт в конце мая — тогда при взрыве в портовом городе Аден погибли 40 призывников.