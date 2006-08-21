Секс-скандал: министр юстиции Израиля подал в отставку

Министр юстиции Израиля Хаим РАМОН подал в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в сексуальном домогательстве.

О планах уйти в отставку Х.РАМОН заявил еще 18 августа - после того, как генеральный прокурор Израиля объявил, что намерен возбудить дело против министра юстиции по обвинениям в непристойном поведении, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Как стало известно 17 августа, Х.РАМОНА обвиняют в том, что он поцеловал женщину-солдата против ее воли. Военнослужащая заявила, что Х.РАМОН поцеловал ее в губы, после того как она попросила сфотографироваться с ним на память. В ходе фотографирования министр, судя по показаниям женщины, поцеловал ее "в агрессивной манере", сделав это против ее воли. Сам Х.РАМОН факт "агрессивного поцелуя" всячески отрицает и заявляет, что нельзя считать уголовным преступлением поцелуй, который длился несколько секунд.

Еще месяц назад женщина обратилась в полицию, пожаловавшись на поведение министра юстиции.

Согласно израильскому законодательству Х.РАМОН имел возможность не оставлять свой пост до слушаний в канцелярии юридического советника правительства.

AP отмечает, что инцидент с Х.РАМОНОМ очень невыгоден премьер-министру Эхуду ОЛЬМЕРТУ, которого и так отчаянно критикуют за неважно проведенную военную кампанию против группировки "Хезболлах" на юге Ливана. Дело в том, что Х.РАМОН является одним из лидеров партии "Кадима", которую и возглавляет глава Кабинета Министров Израиля.

Кроме того, Х.РАМОН активно поддерживал планы Э.ОЛЬМЕРТА относительно полного вывода израильских поселений с Западного берега р. Иордан к 2010 г.