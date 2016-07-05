Кровавый теракт в Бангладеш: полиция при штурме застрелила сотрудника ресторана - Reuters

Полиция Бангладеш заявила во вторник, что один из мужчин, которых застрелили при штурме кафе в Дакке в выходные, мог быть заложником и убит по ошибке. Об этом пишет Reuters.

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Ранее правоохранители считали, что заложников захватили шестеро боевиков. Вывод о том, сколько их было на самом деле, сделали после того, как стало известно, что среди шести застреленных полицией людей был пиццайоло из ресторана Holey Artisan.

"В кафе мы ликвидировали шесть человек, дело открыто в отношении пяти. Шестым был сотрудник ресторана", - сообщил агентству высокопоставленный чиновник полиции, который расследует это нападение.

"Он мог быть не причастен ( к атаке - УНИАН)", - добавил он, отметив, что расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в столице Бангладеш городе Дакка 3 июля террористы 12 часов держали в заложниках посетителей популярного среди иностранцев ресторана в дипломатическом квартале города.

Ответственность за нападения взяло на себя "Исламское государство". За последние три года от рук исламистов в Бангладеш погибли более 40 человек. Из-за нынешней атаки в стране объявлен двухдневный траур.