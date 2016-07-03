Кровавый теракт в Бангладеш: количество жертв достигло 28 человек (видео)
06:12, 03 июля 2016Мир
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Количество жертв теракта в Бангладеш, где боевики "Исламского государства" удерживали заложников, выросло до 28 человек.
REUTERS
Об этом сообщило агентство AP.
Cреди погибших – девять граждан Италии и семь японцев.
Как сообщал УНИАН, в столице Бангладеш городе Дакка террористы 12 часов держали в заложниках посетителей популярного среди иностранцев ресторана в дипломатическом квартале города.
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Ответственность за нападения взяло на себя "Исламское государство".
За последние три года от рук исламистов в Бангладеш погибли более 40 человек.
Из-за нынешней атаки в стране объявлен двухдневный траур.
VIDEO: Hostage crisis in Bangladesh leaves 28 dead. https://t.co/RNXbplYxST— The Associated Press (@AP) July 3, 2016
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