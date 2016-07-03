Кровавый теракт в Бангладеш: количество жертв достигло 28 человек (видео)

Об этом сообщило агентство AP.

Cреди погибших – девять граждан Италии и семь японцев.

Как сообщал УНИАН, в столице Бангладеш городе Дакка террористы 12 часов держали в заложниках посетителей популярного среди иностранцев ресторана в дипломатическом квартале города.

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Ответственность за нападения взяло на себя "Исламское государство".

За последние три года от рук исламистов в Бангладеш погибли более 40 человек.

Из-за нынешней атаки в стране объявлен двухдневный траур.