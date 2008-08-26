Во Франции совершил аварийную посадку Boeing-737: 26 пострадавших

Продолжаются авиаинциденты с пассажирскими самолетами, это уже стало типичной проблемой августа. Сегодня ночью в аэропорту французского города Лиможа совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing-737 ирландской авиакомпании Ryanair. Пострадали 26 человек – все они госпитализированы.

Самолет вылетел из Бристоля (Великобритания) в Барселону (Испания). В небе над Францией по невыясненной пока причине произошла разгерметизация салона, экипаж принял решение об экстренной аварийной посадке. Самолет резко пошел на снижение, чтобы избежать более серьезных проблем.

Посадка прошла нормально. Но из 168 пассажиров 26 человек получили «травмы слуха», вызванные разгерметизацией салона и резким снижением самолета, уточнили сотрудники службы аэропорта в Лиможе.

Всего на борту самолета находились 175 человек – 168 пассажиров и 7 членов экипажа.

Серьезной угрозы здоровью пострадавших 26 пассажиров нет, говорят врачи. Остальные 127 пассажиров уже вылетели в Барселону другим самолетом авиакомпании Ryanair.

Напомним, в воскресенье в Бишкеке также во время полета через 10 минут после взлета произошла разгерметизация салона Boeing-737. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. Погибли 67 пассажиров. В живых остались 23 человек, включая весь экипаж. Сегодня в Киргизии объявлен день траура по погибшим.

Комсомольская правда