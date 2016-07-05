Россия выиграет от раскола в ЕС - военная разведка Швеции

Об этом заявили глава военной разведки и Службы безопасности и министр обороны Швеции, передает ТСН со ссылкой на The Local.

"Мы знаем, что Россия выиграет от раскола в ЕС, а также в НАТО. Это упрощает для России влияние на их политику", - сказал генерал-майор Гуннар Карлсон, директор военной разведки и безопасности МАСТ.

Издание отмечает, что военная разведка, вместе с другими шведскими службами безопасности, Вооруженными силами и правительством страны в последние годы сообщали о все более агрессивном российском военном присутствии в Балтийском море.

В Швеции считают, что общий политический ландшафт в Европе теперь может содействовать интересам Москвы. Наряду с вероятностью выхода Великобритании из ЕС после голосования за Brexit ЕС также имеет разделенные отношения с Россией. Несколько стран в Европе имеют более дружественные отношения с Москвой, чем того хочет Брюссель.

Карлсон видит множество преимуществ для России в разделенных ЕС и НАТО. Одним из них является то, что она может иметь дело с странами ЕС с позиции силы. Он отметил, что РФ стремится заключать соглашения с отдельными странами вместо того, чтобы иметь обсуждение с единственным игроком как ЕС или НАТО, что является гораздо более сложным.

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"У них есть возможность использовать свое влияние в различных отраслях, и в разных странах, если они получат возможность говорить с одной страной", - подчеркнул Карслсон.

В свою очередь министр обороны Швеции Петер Гульквист соглашается, что Россия хочет видеть разделенный ЕС и в военном, и политическом плане, отмечая, что Москва использует "различные методы, чтобы попытаться ослабить Европу".

Глава оборонного ведомства также отметил важность для Швеции расширенной военной политики и сотрудничества с Финляндией, Данией, Польшей, странами Балтии, Великобританией и США в ответ на угрозы.

В Великобритании 23 июня прошел референдум относительно членства Великобритании в Евросоюзе. Согласно официальным данным, за выход страны из ЕС проголосовали 51,9% британцев.