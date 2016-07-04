Расследование участия Великобритании в войне в Ираке грозит наказанием Тони Блэру

Депутаты, представленные лейбористами и шотландскими националистами, предпримут "попытку привлечения к ответственности бывшего премьер-министра в день публикации доклада следственной комиссии Джона Чилкота об обстоятельствах участия Великобритании во вторжении в Ирак", сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В качестве возможной меры наказания Блэру может грозить пожизненный "запрет на занятие должности главы правительства".

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"Причина (данной инициативы) состоит в том, что 179 британских солдат были убиты и 150 тыс. человек погибли в результате конфликта в Ираке, при этом мир столкнулся с террористической угрозой", - сказал депутат от Шотландской национальной партии Алекс Салмонд, призвавший Блэра понести "юридическую и политическую расплату" за втягивание Великобритании в эту войну.

Доклад об обстоятельствах участия Великобритании в рамках военной кампании НАТО в Ираке в 2003 году будет опубликован 6 июля.

После свержения Саддама Хусейна в Ираке не прекращалось кровопролитное противостояние суннитов и шиитов. Сейчас часть территории Ирака захвачена террористической организацией "Исламское государство".