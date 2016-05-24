Бои за Эль-Фаллуджу в Ираке: на улицы города вышли "эскадроны смерти" ИГИЛ - The Independent

На улицах осажденного правительственными силами Ирака города Эль-Фаллуджа в 40 милях на запад от Багдада появились "эскадроны смерти" ИГИЛ. Боевики заявляют, что убьют каждого, кто выйдет из своего дома в городе или вывесит белый флаг (чтобы не попасть под бомбардировку).

Об этом, ссылаясь на родственников и друзей в городе, сообщил Ахмед аль-Дулаими. Его цитирует The Independent.

Как известно, правительственные войска Ирака начали операцию по освобождению этого города от террористов ИГИЛ, которые захватили его в 2014 году. В понедельник стало известно, что трое исламистов были убиты на улицах, что говорит о нарастающем протесте его жителей против "Исламского государства".

Город сильно пострадал во время боев, его население ощущает нехватку продовольствия. Местные источники сообщают, сейчас здесь остаются 50-60 тысяч человек. К примеру, в 2011, до того, как Ирак погрузился в полномасштабную войну, здесь насчитывалось около 350 тысяч населения. Люди голодают на протяжении последних шести месяцев, 50 килограмм муки стоят 800 тысяч иракских динаров (47 фунтов). Многие пытаются ловить рыбу в Евфрате, но рыбы там немного и она маленькая.

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В данный момент Эль-Фаллуджа окружена не со всех сторон – остается одна дорога через пустыню, ведущая на север. По ней иногда поступает продовольствие, но этот путь монополизирован ИГИЛ.

На востоке город осажден иракской армией и шиитскими боевиками, борющиеся против ИГИЛ суннитские группировки удерживают южное направление. Большинство правительственных сил, которых также поддерживают военные из США – на подтступах с запада.

Как известно, первые прямые столкновения произошли в районе Аль-Хаякиль на южных подступах к Фаллудже в понедельник. Иракские войска также подошли к северному пригороду Гарма, чтобы зачистить боевиков, прежде чем начать наступление. Ночью иракская армия наносила авиаудары и минометные залпы по районам внутри города, где, как считают, расположены объекты ИГИЛ.