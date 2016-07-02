Полиция взяла штурмом кафе с заложниками в Бангладеш

Полиция сообщила об освобождении 12 человек, включая четверых иностранцев. Ранее посольство Италии в Бангладеш подтвердило, что среди заложников было 7 граждан Италии, передает Би-би-си. Также там могли находиться граждане Японии и Индии.

Читайте такжеВ Бангладеш посетители престижного кафе попали в заложники к боевикамОчевидцы передают, что стрельба, которая была слышна со стороны кафе Holey Artisan Bakery в течение некоторого времени после начала штурма, прекратилась. Сообщений об окончании операции не поступало.

Ранее экстремистское движение "Исламское государство" распространило в интернете фотографии якобы убитых заложников. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за захват заложников и сообщило, что уже убиты 24 человека. Однако на тот момент, по некоторым данным, часть заложников была все еще жива и оставалась в руках захватчиков.

Двум заложникам удалось сбежать самостоятельно - у них огнестрельные раны, но они не в критическом состоянии.

Точное число людей по-прежнему неизвестно. Первоначально полиция и очевидцы сообщали, что их может быть около 20, позже появились свидетельства, что заложников может быть больше 35.

Полиция Бангладеш признала, что ей не удалось установить контакт с захватчиками, и приняла решение штурмовать здание с восходом солнца.

Как ранее сообщали местные СМИ, накануне вечером в кафе Holey Artisan Bakery, которое находится в престижном квартале Гульшан неподалеку от нескольких посольств, ворвались вооруженные люди и открыли огонь.

В результате перестрелки с боевиками погибли два полицейских, еще 26 человек были ранены, причем десять из них находятся в критическом состоянии.

Кафе считается популярным местом встреч и развлечений зажиточных жителей столицы, зарубежных дипломатов и живущих в Бангладеш иностранцев.

Несмотря на заявления "Исламского государства", точно идентифицировать напавших на кафе пока не удалось. Один из полицейских сказал, что во время нападения были слышны возгласы "Аллаху Акбар".