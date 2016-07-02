Полиция Бангладеш приняла решение штурмовать кафе с заложниками
Полиция Дакки, столицы Бангладеш, приняла решение с рассветом начать штурм кафе, где вооруженные люди всю ночь удерживают около двух десятков заложников, включая семерых граждан Италии.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Вопреки первоначальным сообщениям, теперь полиция заявляет, что ей так и не удалось установить контакт с захватчиками и начать переговоры об освобождении заложников. Предполагается, что захват осуществили девять человек, вооруженные автоматами и гранатами.
Двум заложникам удалось сбежать самостоятельно - у них огнестрельные раны, но они не в критическом состоянии.
Сколько именно людей остается захваченными в кафе, по-прежнему неизвестно. Первоначально полиция и очевидцы сообщали, что их может быть около 20.
Посольство Италии в Бангладеш подтвердило, что среди заложников - семь граждан Италии.
Ранее УНИАН сообщал, что в столице Бангладеш неизвестные удерживают заложников в кафе. В перестрелке между силовиками и вооруженными боевиками погибли по меньшей мере два старших офицера полиции, еще 40 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламская государство".