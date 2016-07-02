Полиция Бангладеш приняла решение штурмовать кафе с заложниками

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Вопреки первоначальным сообщениям, теперь полиция заявляет, что ей так и не удалось установить контакт с захватчиками и начать переговоры об освобождении заложников. Предполагается, что захват осуществили девять человек, вооруженные автоматами и гранатами.

Двум заложникам удалось сбежать самостоятельно - у них огнестрельные раны, но они не в критическом состоянии.

Сколько именно людей остается захваченными в кафе, по-прежнему неизвестно. Первоначально полиция и очевидцы сообщали, что их может быть около 20.

Посольство Италии в Бангладеш подтвердило, что среди заложников - семь граждан Италии.

Ранее УНИАН сообщал, что в столице Бангладеш неизвестные удерживают заложников в кафе. В перестрелке между силовиками и вооруженными боевиками погибли по меньшей мере два старших офицера полиции, еще 40 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламская государство".