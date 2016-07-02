Стали известны подробности захвата заложников в Бангладеш: ответственность взяла ИГ

Около 20 человек находятся в заложниках в ресторане в дипломатическом районе Дакки, сообщает CNN.

Во время перестрелки боевики бросили взрывчатку в полицейских. Один погибший полицейский был застрелен на месте происшествия, второй скончался от огнестрельных ранений. 40 человек получили ранения от пуль и осколков взрывных устройств.

Владелец захваченного ресторана Сумон Реза рассказал, что ему удалось сбежать от террористов. По его словам, в кафе ворвались от шести до восьми нападавших.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламская государство", сообщило информационное агентство террористов Amaq. Полиция пытается выяснить требования боевиков, но нападавшие не предъявили еще никаких требований.

Ранее УНИАН сообщал, что в столице Бангладеш неизвестные удерживают заложников в кафе. Кафе считается популярным местом встреч и развлечений состоятельных жителей столицы, зарубежных дипломатов и живут в Бангладеш иностранцев.