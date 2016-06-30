Обама заявил о готовности США оказать Турции необходимую помощь

Комментируя теракт в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, глава Белого дома сказал: "Мы предложили нашему союзнику всю возможную помощь. В эту трудную минуту США готовы быть рядом с Турцией", передает Анадолу.

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Барак Обама обратил внимание на тот факт, что аэропорт Ататюрка является одним из наиболее плотных по объему пассажиропотока аэропортов мира.

"Американский народ молится за пострадавших при теракте в Стамбуле", - сказал президент США.

По его словам, информация о теракте все еще продолжает поступать в Вашингтон. Он подчеркнул, что будет предпринято все возможное для защиты людей: "Уверен, что мы в силах победить тех, кто распространяет смерть и разрушения".