Теракт в Стамбуле: Обама предложил Турции помощь в расследовании

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Обама выразил соболезнования народу Турции после теракта в третьем по загруженности аэропорту Европы.

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"Во время разговора он предложил Турции поддержку в расследовании и в ходе дальнейших шагов по обеспечению безопасности в стране", - сказал спикер Белого Дома Джош Эрнест.

При этом он не уточнил, обращалась ли Турция за помощью к США после теракта.

Напомним, в результате теракта в международном аэропорту "Ататюрк" в турецком Стамбуле, по последним данным, 41 человек погиб, 239 пострадали. В МИД Украины сообщили, что среди погибших есть украинка, кроме того, еще один гражданин Украины пострадал.