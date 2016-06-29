Кремль подтвердил предстоящую встречу Эрдогана и Путина
15:20, 29 июня 2016Мир
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время проведут личную встречу.
REUTERS
Эту информацию, распространенную ранее рядом СМИ, подтвердили в Кремле.
"Президенты России и Турции договорились проработать возможность проведения в ближайшей перспективе личной встречи", - сообщает пресс-служба Кремля.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июня, впервые за полгода состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана.
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