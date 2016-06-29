Кремль подтвердил предстоящую встречу Эрдогана и Путина

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время проведут личную встречу.

Эту информацию, распространенную ранее рядом СМИ, подтвердили в Кремле. "Президенты России и Турции договорились проработать возможность проведения в ближайшей перспективе личной встречи", - сообщает пресс-служба Кремля. Читайте такжеВнезапная дружба: Путин сообщил Эрдогану о планах снять запрет для россиян на посещение Турции Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июня, впервые за полгода состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана.

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