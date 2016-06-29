Эрдоган и Путин впервые за полгода провели телефонные переговоры

Это первые переговоры президентов после инцидента с российским военным самолетом, который в конце 2015 года был сбит у турецко-сирийской границы, передает Би-би-си.

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Как сообщили источники в администрации главы турецкого государства, разговор, который длился 45 минут, прошел в очень позитивном русле. Источник сказал, что разговор был "очень продуктивным и позитивным".

В частности, во время переговоров стороны подчеркнули важность нормализации двусторонних отношений, сообщает Анадолу. Президенты подчеркнули решимость в восстановлении двухсторонних отношений и совместной борьбе с терроризмом. Указано на необходимость взаимодействия перед лицом политико-экономических и гуманитарных кризисов в регионе.

Также президенты договорились поддерживать контакты и провести встречи в формате один на один.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ранее заявлял, что телефонный разговор могут пройти на этой неделе. По его словам, в ходе переговоров лидеры надеются попытаться наладить двусторонние отношения.

В понедельник Песков сообщил, что Путин получил от Эрдогана письмо, в котором турецкий президент извинился за сбитый самолет и гибель его пилота. Согласно сайту Кремля, Эрдоган в своем письме выразил надежду на восстановление отношений с Россией.

Турецкая сторона настаивала, что не извинялась, а только выразила сожаление о случившемся. Вечером в понедельник Эрдоган заявил, что надеется на быструю нормализацию двухсторонних отношений.

Йылдырым во вторник заявил о начале нормализации отношений двух стран. Турецкий премьер также заявил о готовности в случае необходимости выплатить компенсацию за сбитый самолет, однако позже во вторник заявил, что выплата компенсаций не обсуждалась.

В Кремле в среду пояснили, что вопрос о компенсации должны лично решить Эрдоган и Путин.