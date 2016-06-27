Великобритания "автоматически" не получит доступ к единому рынку ЕС по "швейцарской схеме" - МИД Франции

"Определенно, Великобритания должна разобраться с проблемой того, кто ее представляет... Тогда мы сможем работать с повесткой дня", - сказал Эро.

В интервью Reuters он также сказал, что страна не может "автоматически" получить доступ к единому рынку Европейского союза по "швейцарской схеме" без свободного движения капитала, рабочей силы, товаров и услуг.

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"Есть страны, имеющие доступ к рынку без свободного движения. Это случай со Швейцарией. Это не происходит автоматически. Есть много тем для обсуждения... Я думаю, что сначала нам нужно точно выяснить, чего хочет Великобритания", - отметил он.

Напомним, ранее экс-мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что Великобритания не потеряет доступа к единому рынку ЕС.

Джонсон считает, что после Brexit Великобритания сможет установить отношения с ЕС, основанные на свободной торгивле и партнерстве, а не федеративной системе, а также иметь возможность сотрудничать с растущими экономиками за пределами ЕС.

"Свободная торговля и доступ к единому рынку продолжится", - считает он.