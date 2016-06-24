Великобритания сможет выжить вне ЕС - Кэмерон
11:08, 24 июня 2016Мир
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Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания сможет выжить вне Евросоюза.
REUTERS
Об этом он заявил на брифинге по итогам референдума, сообщает "112 Украина".
"Великобритания сможет выжить вне ЕС. Мы сможем найти правильный путь. Поскольку мы решили с ЕС, нам надо искать лучшего пути для этого. Я сделаю все необходимое для этого", - сказал он.
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Напомним, Кэмерон решил уйти в отставку после референдума о выходе Великобритании из ЕС. Он заявил, что проработает на своем посту еще 3 месяца вместе с действующим составом правительства.
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