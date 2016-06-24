Великобритания сможет выжить вне ЕС - Кэмерон

Об этом он заявил на брифинге по итогам референдума, сообщает "112 Украина".

"Великобритания сможет выжить вне ЕС. Мы сможем найти правильный путь. Поскольку мы решили с ЕС, нам надо искать лучшего пути для этого. Я сделаю все необходимое для этого", - сказал он.

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Напомним, Кэмерон решил уйти в отставку после референдума о выходе Великобритании из ЕС. Он заявил, что проработает на своем посту еще 3 месяца вместе с действующим составом правительства.