Ватикан резко отреагировал на критику со стороны Турции на слово "геноцид", сказанное Папой

Турция обвинила папу Франциска в том, что у него "ментальность крестоносца".

Представитель понтифика Федерико Ломбарди сказал, что "папа не принимает участия ни в каком крестовом походе. Он не пытается развязать войну, он хочет строить мосты. Он не сказал ни слова против турецкого народа", передает Русская служба ВВС.

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В пятницу, выступая перед президентом Армении и членами правительства страны, папа Франциск отложил заранее приготовленный текст своей речи и употребил слово "геноцид".

Впервые папа Франциск произнес это слово в прошлом году. Тогда Турция на 10 месяцев отозвала своего посла в Ватикане в знак протеста.

Турция признает, что во время Первой мировой войны множество армян в Османской империи погибли, но отрицает, что эти убийства были организованы правительством в Стамбуле.

Папа Франциск возвращается в Ватикан сегодня.