Главы МИД стран-основательниц Евросоюза призвали Британию как можно быстрее выйти из ЕС

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по результатам внеочередной встречи министров заявил, что переговоры должны начаться как можно быстрее, пишет Украинская правда со ссылкой на ВВС.

По его словам, быстрые переговоры необходимы для того, чтобы государства-члены смогли "сосредоточиться на будущем объединенной Европы".

Как сообщал УНИАН, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сравнил выход Британии из Евросоюза с разводом, отметив, что "он долен быть быстрым".

Напомним, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании и ожидают от правительства скорейшей реализации соответствующего решения, при этом подчеркивая, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.