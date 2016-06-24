Brexit: в Шотландии хотят остаться в ЕС, несмотря на итоги референдума

Об этом сообщает The Telegraph, пишет Европейская правда.

"В то время как окончательные результаты пока не объявлены, голосование уже показало, что жители Шотландии видят свое будущее в рамках Европейского Союза", – заявила она.

Она подчеркнула, что все теперь в ожидании результатов голосования, однако шотландцы уже высказались за ЕС и высказались однозначно.

Читайте такжеВеликобритания покинет ЕС по итогам референдума – прогноз BBC и Sky News

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета большинства голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.

Несмотря на то, что окончательный подсчет еще не завершен, по имеющимся данным за выход Британии из ЕС уже высказались более 16,7 млн человек. Этого достаточно для подведения итогов референдума.