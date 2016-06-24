Brexit: в Шотландии хотят остаться в ЕС, несмотря на итоги референдума
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о том, что Шотландия хочет остаться частью ЕС.
Об этом сообщает The Telegraph, пишет Европейская правда.
"В то время как окончательные результаты пока не объявлены, голосование уже показало, что жители Шотландии видят свое будущее в рамках Европейского Союза", – заявила она.
Она подчеркнула, что все теперь в ожидании результатов голосования, однако шотландцы уже высказались за ЕС и высказались однозначно.
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Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета большинства голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.
Несмотря на то, что окончательный подсчет еще не завершен, по имеющимся данным за выход Британии из ЕС уже высказались более 16,7 млн человек. Этого достаточно для подведения итогов референдума.