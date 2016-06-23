Правительство Колумбии и повстанцы подписали историческое соглашение о прекращении огня

Об этом сообщает Reuters.

Подписи под документом поставили в Гаване президент Колумбии Мануэль Сантос и лидер повстанцев Родриго Лондоньо.

"Пускай это будет последним днем войны", - заявил Лондоньо.

"Мы близки к финальному мирному соглашению", - отметил Сантос.

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Соглашение, к которому стороны шли последних три года, предусматривает, в частности, демобилизацию личного состава FARC в течение 180 дней после заключения мирного соглашения.

Конфликт между правительством Колумбии и леворадикальными повстанцами начался в 1960-х годах из-за недовольства глубоким социально-экономическим неравенством между жителями страны. По этой же причине в других государствах Латинской Америки в то время вспыхнули крупные восстания.