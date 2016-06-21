Мэром Рима впервые избрали женщину - представительницу євроскептичного движения
Кандидат от євроскептичного движения "Пять Звезд" Вирджиния Раджи стала новым мэром столицы Италии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ANSA.
Как отмечает агентство, Раджи выиграла второй тур выборов, получив 67.2% голосов.
Ее противник, представитель правящей Демократической партии, Роберто Джакетти получил всего 32,8%.
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Стоит заметить, что евроскептическое движение также выиграло выборы мэра в Турине, где его представитель, Кьяра Аппендино получила 54,5% голосов избирателей.
Движение "Пять Звезд" было основано популярным комиком Беппе Грилло и предпринимателем Джанроберто Касаледжо в 2009 году.
Для риторики движения характерен популизм и евроскептицизм. Лидеры движения выступают за выход Италии из еврозоны и против программ экономии. Кроме того, движение "Пять Звезд" выступает за отмену санкций против РФ.
В феврале 2013 года "Пять Звезд" стал главной сенсацией парламентских выборов в Италии, заняв третье место с более чем 25% поддержки.
Как сообщал УНИАН, кандидат от правящей Демократической партии Италии Роберто Джакетти не дожидаясь оглашения итогов голосования признал свое поражение на выборах мэра итальянской столицы.