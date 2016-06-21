Мэром Рима впервые избрали женщину - представительницу євроскептичного движения

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ANSA.

Как отмечает агентство, Раджи выиграла второй тур выборов, получив 67.2% голосов.

Ее противник, представитель правящей Демократической партии, Роберто Джакетти получил всего 32,8%.

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Стоит заметить, что евроскептическое движение также выиграло выборы мэра в Турине, где его представитель, Кьяра Аппендино получила 54,5% голосов избирателей.

Движение "Пять Звезд" было основано популярным комиком Беппе Грилло и предпринимателем Джанроберто Касаледжо в 2009 году.

Для риторики движения характерен популизм и евроскептицизм. Лидеры движения выступают за выход Италии из еврозоны и против программ экономии. Кроме того, движение "Пять Звезд" выступает за отмену санкций против РФ.

В феврале 2013 года "Пять Звезд" стал главной сенсацией парламентских выборов в Италии, заняв третье место с более чем 25% поддержки.

Как сообщал УНИАН, кандидат от правящей Демократической партии Италии Роберто Джакетти не дожидаясь оглашения итогов голосования признал свое поражение на выборах мэра итальянской столицы.