В Карелии уточнили число погибших на Сямозере детей

"13 детей погибли. Четырнадцатый пока не найден", - сказал он на оперативном совещании, добавив, что поиски продолжаются, передает ТАСС.

Глава МЧС России Владимир Пучков, в свою очередь, потребовал закрыть лагерь.

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"По лагерю завтра принимайте решение, закрывайте его и детей отправляйте папам и мамам. Уточняйте маршруты движения", - сказал министр. Он подчеркнул, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях окажет помощь и поддержку в вопросе вывоза детей.

В МЧС РФ сообщили, что самолет с телами детей, погибших на Сямозере в Карелии, уже приземлился в Москве.

Глава Карелии Александр Худилайнен добавил, что "Парк-отель" организовал бесконтрольный туристический маршрут. "С инструкторами, которые были чуть старше этих детей (из лагеря)", - сказал он. Глава региона также рассказал, что уже в понедельник будет известен список всех лагерей, расположенных в районе Сямозера для тотальной проверки. "Начинается проверка всех лагерей для избежания подобной трагедии", - добавил Худилайнен.

Как сообщал УНИАН, в составе туристической группы находилось 51 человек, из них четверо взрослых. Ранее были найдены тела 13 детей.