В Карелии перевернулись лодки с туристами: погибли 11 детей - СМИ

После того, как на озере Сямозеро в Карелии группа туристов попала в шторм, были найдены мертвыми 11 детей. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах республики сообщает "ТАСС".

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"Спасатели нашли тела 11 детей, судьба еще двух остается неизвестной", - сказал он, уточнив, что все погибшие входили в туристическую группу из Москвы. По данным МЧС, в районе ЧП было штормовое предупреждение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что связи с ЧП власти Карелии открыли горячую линию.

Группа из 49 человек, в которой, в основном, находились дети от 12 до 15 человек, попала в шторм на озере Сямозеро в Карелии.

"Группа из 49 человек выехала в субботу, 18 июня, на сплав. Группа не была зарегистрирована в МЧС. В группе находились дети от 12 до 15 лет с сопровождающими. Ночью они попали в шторм. Погибшие уже есть", - сообщила начальник управления туризма министерства культуры республики Екатарина Биктимирова.