Власти Стамбула запретили ежегодный гей-парад

Разрешение на традиционный "марш гордости", который должен был состояться в следующее воскресенье, не было предоставлено из-за возможных угроз для участников шествия, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные власти.

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В этом году, как и в прошлом году, проведения марша выпало на священный для мусульман месяц Рамадан. Как сообщает dpa, ультраправые националистические группы уже угрожали сорвать марш в этом году. В то же время организаторы мероприятия отвергли объяснение власти. "Вместо того, чтобы принять меры для противостояния угрозам, губернатор предпочитает ограничить права и свободы человека", - говорится в их заявлении.

Традиционный парад в конце "Недели гордости" проходил в Турции в течение более десяти лет, но впервые был запрещен в прошлом году. Впрочем, тысячи людей вышли на улицы. Тогда полиция применила водометы и слезоточивый газ против мирных демонстрантов.