Министр обороны Польши заявил о ежедневных провокациях со стороны РФ

Об этом сообщает "Газета.Ru".

По мнению Мацеревича, только граничащие с Россией страны «осознают всю серьезность ситуации». Он заявляет, что Польша «ежедневно подвергается российским провокациям», среди которых называет нарушение военного пространства, увеличение военного присутствия в Калининграде и развертывание ракетного комплекса «Искандер».

Мацеревич считает, что созданных сил быстрого реагирования численностью 5 тыс. военнослужащих недостаточно для укрепления восточных рубежей, и призывает НАТО разместить в одной только Польше как минимум одну бригаду. При этом глава оборонного ведомства заявляет об отсутствии «агрессивных намерений» и о том, что эти меры носят исключительно оборонительный характер.

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Кроме того, Мацеревич заявил, что Москва «говорит о желании напасть на страны Балтии или Польшу». На возражения журналиста о том, что российские власти никогда не делали таких заявлений, министр ответил, что Россия «угрожала Литве», а заместитель председателя Государственной думы заявлял, что «Красная армия может дойти до Варшавы за неделю».