Трамп предложил ограничить продажу оружия в США

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Я встречусь с представителями Национальной стрелковой ассоциации, которая меня поддерживает, чтобы обсудить запрет на приобретение оружия людям, находящимся в списках потенциальных террористов или лиц, которым запрещены перелеты", - написал Трамп в "Твиттере".

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Ранее Трамп высказывался против любых ограничений на приобретение оружия в США. Позиция Трампа по оружию является важной частью его платформы. Электорат Трампа считает право владеть оружием, гарантированное второй поправкой к Конституции США, одним из основных и неотъемлемых прав любого гражданина.

Перемена позиции Трампа последовала за бойней в гей-клубе Pulse в городе Орландо в Майами. Американец афганского происхождения Омар Матин застрелил 49 посетителей клуба и ранил еще около 50. Как выяснилось позже, Матин был в списке потенциальных террористов и за ним вело наблюдение ФБР.