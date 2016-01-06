Ужесточение контроля за оружием в США: республиканцы обжалуют в суде решение Обамы

Представители Республиканской партии США осудили меры президента Барака Обамы, ужесточающие контроль за оружием.

Спикер Палаты представителей Пол Райан сказал, что решение президента "подрывает свободу", и его обжалуют в суде, сообщает BBC Украина.

Претендент в кандидаты в президенты Дональд Трамп заявил, что в случае избрания отменит нововведения Обамы.

Обама предлагает усилить проверку продавцов оружия, а также улучшить психиатрическую помощь в стране и усовершенствовать безопасность оружия. Большинство из этих мер президент может реализовать без одобрения Конгресса.