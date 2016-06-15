Немецкая контрразведка уличила спецслужбы РФ в попытке похитить отчет о катастрофе MH17

Об этом сообщается в докладе Федеральной службы защиты конституции Германии, передает канал 24. Немецкая контрразведка утверждает, что российская ФСБ и военная внешняя спецслужба ГРУ регулярно проводят такие кибероперации.

Читайте такжеНАТО выделит киберпространство в отдельную сферу своей ответственности - Столтенберг

Хакерская атака на компьютеры Совета безопасности Нидерландов произошла осенью 2015 года перед обнародованием отчета. В нем говорилось о том, что два года назад лайнер был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса БУК. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Нидерландов заявила, что осенью будут представлены первые результаты расследования относительно оружия, из которого в июле 2014 года над восточной Украиной был сбит малайзийский самолет MH17.