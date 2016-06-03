Нидерланды осенью обнародуют итоги расследования по оружия, которым сбили MH17

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Нидерландов, пишет Европейская правда.

"Ранее международная группа по расследованию обстоятельств катастрофы заявила, что расследование в отношении оружия, из которого был сбит самолет, и точного места запуска ракеты будет завершено во второй половине года. Сейчас это расследование находится на очень продвинутом этапе, но есть вещи, выяснение которых требует времени большего, чем ожидалось", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСбивший МН17 "Бук" находился под контролем России или боевиков – расследование Bellingcat

Например, международные следователи ждут от РФ информации относительно систем "Бук".

Как известно, 13 октября прошлого года Совета безопасности Нидерландов обнародовал финальный отчет по катастрофе MH17.

По выводам экспертов, самолет Boeing-777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года ракетой, запущенной российским зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.