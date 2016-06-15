КНДР могла разработать новые типы ядерного оружия - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование вашингтонского Института науки и международной безопасности, передает РБК.

Речь идет о четырех-шести новых видах вооружений. Таким образом, КНДР, по оценке института, сейчас создала от 13 до 21 типа оружия, а возможно и больше. В прошлом году ученые оценивали число разработанных Пхеньяном ядерных вооружений в 10-16.

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В докладе института также сообщается о признаках активности на объекте, где, как полагают эксперты, проходит разделение изотопов. Они, по мнению ученых, могут быть использованы для производства трития, необходимого для разработки термоядерного оружия. КНДР ранее заявила, что планирует развивать этот тип оружия, напоминает Reuters.

Накануне источник агентства в Госдепе сообщил, что Северная Корея возобновила производство оружейного плутония для ядерных ракет, что нарушает международные санкции. Речь идет о восстановлении завода для получения плутония из отработанного ядерного топлива в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене. По данным собеседника агентства, отработанное топливо из реактора забирают, дают ему остыть, после чего доставляют на перерабатывающее предприятие, на котором получали плутоний для своих предыдущих ядерных испытаний.