СМИ: КНДР может готовиться к испытанию водородной бомбы

Об этом говорится в докладе министерства обороны Южной Кореи, передает Газета.ru со ссылкой на "Ренхап".

"Мы не можем сбрасывать со счетов возможность того, что раскопки Северной Кореей нового тоннеля на ее полигоне Пунгери могут проводиться для испытаний водородной бомбы", - говорится в тексте доклада.

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Представители министерств обороны также отметили, что Северная Корея может иметь основу для термоядерного оружия, если учитывать последние проведенные в стране исследования в области ядерных технологий, историю испытаний снарядов и прошедшее с начала разработок время.

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил о наличии водородной бомбы у КНДР. "Мы смогли стать великой ядерной державой, способной защитить независимость и национальное достоинство нашей родины мощью ударов ядерных и водородных бомб", - отметил он.