МАГАТЭ подозревает КНДР в возобновлении производства плутония

Об этом заявляет Международное агентство по ядерной энергии, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Есть признаки того, что завод по обогащению урана в Йонбене возобновил работу", - заявил в понедельник представитель МАГАТЭ. "Вполне возможно, что он перерабатывает отработанное ядерное топливо", - добавил он.

Инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа к ядерным объектам в Северной Корее и отслеживают ситуацию в основном с помощью спутников.

Читайте такжеВ КНДР умер дипломат, готовивший антиядерный договор

Малый 5-мегаваттный реактор в Йонбене является главным источником радиоактивных продуктов, необходимого для реализации северокорейской ядерной программы. Он был закрыт в 2007 году, однако в 2013 году Пхеньян пообещал снова запустить его вслед за проведением очередных ядерных испытаний.

Существует два основных способа создания атомной бомбы: путем производства с помощью центрифуг высокообогащенного урана-235, а также путем переработки ядерного топлива, что дает возможность вырабатывать плутоний.

По данным МАГАТЭ и разведывательных служб, северокорейские власти отдают предпочтение второму способу.