НАТО выделит киберпространство в отдельную сферу своей ответственности - Столтенберг
00:31, 15 июня 2016Мир
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Министры обороны стран НАТО согласовали 14 июня, что альянс выделит киберпространство в отдельную сферу своей ответственности.
REUTERS
Об этом по итогам первого дня встречи в Брюсселе сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.
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«Мы согласовали, что будем считать киберпространство отдельно сферой ответственности. Как воздух, море и сушу», – отметил Столтенберг.
По его словам, киберзащита – это часть коллективной безопасности. «Большинство кризисов и конфликтов ныне имеют и киберизмерение», – добавил генсекретарь НАТО.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что таким образом альянс будет иметь возможность организовать лучшую систему защиты для своих миссий и операций.
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