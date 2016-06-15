НАТО выделит киберпространство в отдельную сферу своей ответственности - Столтенберг

Об этом по итогам первого дня встречи в Брюсселе сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.

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«Мы согласовали, что будем считать киберпространство отдельно сферой ответственности. Как воздух, море и сушу», – отметил Столтенберг.

По его словам, киберзащита – это часть коллективной безопасности. «Большинство кризисов и конфликтов ныне имеют и киберизмерение», – добавил генсекретарь НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что таким образом альянс будет иметь возможность организовать лучшую систему защиты для своих миссий и операций.