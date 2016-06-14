В пригороды сирийского Хомса впервые за год доставлена гуманитарная помощь ООН - СМИ
11:27, 14 июня 2016Мир
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Гуманитарная помощь по линии Организации Объединенных Наций (ООН) впервые за последние 12 месяцев доставлена в северные пригороды сирийского города Хомс.
REUTERS
Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
По его информации, "в населенные пункты Эд-Дар эль-Кабира и Эль-Ганту, расположенные на севере Хомса, доставлена гуманитарная помощь ООН при взаимодействии с представителями Красного Полумесяца".
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Как сообщал УНИАН, 9 июня стало известно, что ООН согласовала с сирийскими властями вопрос доставки в этом месяце гуманитарной помощи во все 19 осажденных районов страны.
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