В пригороды сирийского Хомса впервые за год доставлена гуманитарная помощь ООН - СМИ

Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, "в населенные пункты Эд-Дар эль-Кабира и Эль-Ганту, расположенные на севере Хомса, доставлена гуманитарная помощь ООН при взаимодействии с представителями Красного Полумесяца".

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Как сообщал УНИАН, 9 июня стало известно, что ООН согласовала с сирийскими властями вопрос доставки в этом месяце гуманитарной помощи во все 19 осажденных районов страны.