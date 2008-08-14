Россия и Франция начали совместные военно-морские учения

Учения военно-морских сил России и Франции проходят в Японском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу информации Тихоокеанского флота.

В учениях участвуют боевой корабль военно-морских сил Франции фрегат «Вандемьер», большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». В учении также будет задействован вертолет ВМС Франции, он должен совершить посадку на палубу «Маршала Шапошникова».

Участники маневров сейчас отрабатывают совместные действия в интересах защиты гражданского судоходства, отмечается в сообщении.

По плану, военные моряки двух стран также проведут тренировки по связи и совместному маневрированию кораблей, вертолетное учение и артиллерийские стрельбы по морской мишени. Во время отработки задач по защите районов активного судоходства, корабли будут вести совместный поиск «нарушителей» с применением авиации. Она будет представлена российскими самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27, отмечается в документе.

Учения закончатся 15 августа.

Газета.ру