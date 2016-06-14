ООН назвала нападение в Орландо терактом

СБ назвал нападение в Орландо террористическим актом, передает Центр новостей ООН. Члены Совбеза и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразили глубокие соболезнования семьям жертв и заявили о солидарности с правительством и народом Соединенных Штатов.

Председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт назвал это преступление самым кровопролитным случаем массового расстрела людей одним человеком в истории Соединенных Штатов.

Первый заместитель Генерального секретаря ООН Ян Элиассон призвал не поддаваться на провокационный посыл этого акта насилия.

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"Совершившие этот акт хотели нас запугать и заставить увидеть врагов в определенной группе людей. Мы должны набраться мужества и выступить в защиту наших ценностей, нашего убеждения, что все люди равны. Если мы встанем на скользкую дорожку разделения людей по отдельным категориям, нас ждет опасное будущее", - сказал Ян Элиассон.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Омар Матин пришел в клуб Pulse с пистолетом и многозарядной винтовкой и открыл огонь по посетителям. Матин убил 49 человек и ранил еще 53, после чего его самого застрелил полицейский спецназ. Он успел позвонить в полицию и заявить о своей принадлежности к исламистским террористическим организациям, но власти утверждают, что он лишь попал под влияние экстремистской пропаганды.