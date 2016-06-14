Эйфелеву башню подсветили в цвета флага ЛГБТ в память о жертвах стрельбы в Орландо

Об этом сообщает Europe 1.

Отмечается, что башня была освещена цветами радужного флага ЛГБТ-сообщества около 23:30 по местному времени.

Целью акции было почтить память жертв терориста, расстрелявшего около полусотни людей в одном из клубов в американскомм Орландо.

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Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. 29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба. Ранее сообщалось о 50 погибших и 53 раненых.

По числу жертв происшедшее в Орландо - самый кровопролитный в истории США инцидент с применением огнестрельного оружия.